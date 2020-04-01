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Sivas’ta korkunç kaza! Otomobil devrildi: 4 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.04.2020 Güncelleme Tarihi: 01.04.2020
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'ın Suşehri ilçesinde sabah saatlerinde D-100 karayolunun Küçükgözel köyü yol ayrımı Akşar Deresi mevkisinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 FZ 3201 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, dereye devrildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı, gelen ambulansla 'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

MORGA KONULDU

Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ise Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna konuldu. Ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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