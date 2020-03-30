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Düzce'nin giriş ve çıkışlarında sıkı denetim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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DÜZCE'NİN GİRİŞ VE ÇIKIŞLARINDA SIKI DENETİM

Koronavirüsle mücadele kapsamında emniyet ekiplerinin sıkı denetimleri devam ediyor. Emniyet personeli, ’de 60 kişilik ekiple 8 ayrı noktada denetimlerini gerçekleştiriyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında oluşturulan tedbirlerden birisi olan il girişinde ki kontrolleri 'de 60 personel 8 ayrı noktada gerçekleştirmeye devam ediyor.

TEDBİRLER ELDEN BIRAKILMIYOR

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya genelinde bir çok ülkede yaygınlaşan Koronavirüs için Türkiye'de bir dizi tedbirler aldı. Bu tedbirleri uygulayan Düzce İl Pandemi Kurulu il girişlerinde 8 farklı noktada 60 personel ile seyahat edenlerin ön sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığı ve Düzce 112 Acil Ambulans Başhekimliği'nden görevli personeller belirlenen noktalarda araçlarında seyahat edenlere ön sağlık kontrolünden geçirdi.

Hastalık şüphesi bulunanlar ise ekipler tarafından gözetim altına alındı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada tedbirlerin devam edeceği belirtildi.

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