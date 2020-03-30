30 Mart 2020, Pazartesi
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Cezayirlilerden Türkiye'ye teşekkür mektubu!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2020
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CEZAYİRLİLERDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR MEKTUBU!

'te koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahasına kapanan ülkelerine geri dönemeyen Cezayirliler, yerleştirildikleri yurtta misafir edilirken, sunulan yardım için Türk halkına teşekkür mektubu yazdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkelerinde kapatıldığı için 'ndan 'e getirilerek yurda yerleştirilen Cezayirli yolcular, Türk halkına teşekkür mektubu yazdı.

Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı İsmail Necati Efendi Yurdunda kalan Cezayirliler, Vali Fuat Güdel'e gönderdikleri mektupla Türk halkına ve yetkililere minnettarlıklarını dile getirdi.

Cezayirli yolcular, yazdıkları mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Biz Havalimanı'nda mahsur kalan Cezayir vatandaşları, 17 Mart'tan 'a kadar İstanbul Havalimanı'nda idik. Cezayir vatandaşları olarak Cumhuriyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sunulan yardım için minnettarız. Üniversite yurdundayız. Yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var. Her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok memnun ve mutlu etti. İl Göç Müdürüne ve takım arkadaşlarına, polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz Cezayir halkı adına. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak."

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkelerinde hava sahası kapatıldığı için bir süre İstanbul Havalimanı'nda bekleyen aralarında Cezayir, ve Tunusluların da bulunduğu yolcular, 26 Mart'ta otobüslerle bir süre kalacakları Karabük'e getirilerek yurda yerleştirilmişti.

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