ABD'de koronavirüs nedeniyle bir Türk daha hayatını kaybetti
ABD’nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan bir Türk vatandaşının daha coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ülkede ölen Türk sayısı 3’e yükseldi.
ABD'nin New Jersey eyaletinin Clifton kentinde yaşayan 66 yaşında 4 çocuk babası iş adamı Hasan Eroğlu, corona virüsü nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Daha önce kronik bir hastalığı olmadığı belirtilen Eroğlu, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayeti üzerine bir hafta önce Paterson kentindeki St. Joseph Hastanesine kaldırıldı.
NAAŞI MEMLEKETİNE GETİRİLECEK
30 yıldır New Jersey eyaletinde yaşayan Eroğlu'nun ailesinin ABD makamlarıyla görüşmelerinin sürdüğü ve alınan izinlerin ardından naaşının memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesine gönderileceği açıklandı. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu yetkililerinin aile ile yakından ilgilendiği belirtildi.
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