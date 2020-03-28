Yurtta dayanışma seferberliği! Kapı kapı dolaşıyorlar...
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek oldu. Valilikler koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, kapı kapı yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. On binlerce aileye gıda kolisi, maske, dezenfektan yardımları yapılıyor.
Türkiye, koronavirüs salgınına karşı tek yürek oldu. Kronik rahatsızlığı olanlar, evden çıkamayanlar için ise belediyeler ve valilik öncülüğünde organize olan "Vefa grupları" gece gündüz görev yapıyor.
Diyarbakır Valiliği/Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye gıda kolileri dağıtılırken, Konya'da 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Erzurum Valiliği 6 bin aileye nakdi ve gıda yardımı yaparken, Kütahya'da 112, 155 veya 156'ya gelen yardım çağrılarına gıda paketleri adrese teslim ediliyor.
DİYARBAKIR: Diyarbakır Valiliği/ Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede ekonomik durumu iyi olmayan 5 bin aileye yönelik gıda yardımı yaptı. 23 kilogramlık gıda yardım kolileri içinde kuru fasulye, un, makarna, kırmızı mercimek, nohut, bulgur, pirinç, ay çiçek yağı, şeker ve salça bulunuyor. Kentte evlat nöbeti tutan ailelere de sıcak çorba ikramı yapan valilik, Yaşlı Destek Programı kapsamında evlere temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.
GÜNDE 2 BİN 500 KİŞİ
KONYA: Konya Valiliği koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları günde 2 bin 500 kişiye yardım ulaştırıyor. 31 ilçede oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları, başta 65 yaş ve üstü vatandaşlar olmak üzere binlerce kişinin yardımına koşuyor. Kentteki kurumlar ailelere haftalık gıda kolisi yardımı yapıyor.
10 GÜNDE 5 BİN 510 AİLEYE ULAŞTILAR
HATAY: Hatay Valiliği, kaymakamlıklar bünyesinde kurulan vefa destek gruplarının bugüne kadar 5 bin 510 aileye destek verdiğini açıkladı. Hatay'da bulunan 15 ilçe kaymakamlıklarının bünyesinde kurulan Vefa Destek Grupları 10 gün içerisinde 5 bin 510 aileye destek oldu.
ERZURUM: Erzurum Valiliği tarafından yaklaşık 6 bin aileye nakdi ve gıda yardımları yapıldı. Aynı zamanda oluşturulan ekiplerle 65 yaş üstü vatandaşların da ihtiyaçları karşılanarak evlerinde kalmaları için çalışmalar gerçekleştirildi.
MANİSA: Manisa'da 5 günde 6 bin 337 kişinin talep ve ihtiyacı karşılandı. Vatandaşların gıda yardımından ilaç alımına, maaş çekmesinden evde sağlık talebine kadar birçok talebi gerçekleştirildi.
UŞAK: Uşak Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 6 ekip oluşturuldu. Vakıf kanalı ile il genelinde 65 yaş üstü sokağa çıkamayan yardıma muhtaç ve dar gelirli 700 aile tespit edildi. Şu ana kadar bunlardan 400'üne, kişi sayısına göre 2 hafta yetecek kadar gıda ve temizlik malzemesi yardımı yapıldı.
65 YAŞA 50 BİN GIDA KOLİSİ
Valilik binasında gazetecilerle biraraya gelen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı. Vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunan Yerlikaya "65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız" dedi.
GELEN ÇAĞRILAR ADRESE TESLİM
KÜTAHYA: Kütahya Valiliği tarafından 65 yaş üstü vatandaşlara 500 paket erzak dağıtımı yapıldı. 112, 155 veya 156'ya gelen aramalar üzerine yapılan dağıtımların yanı sıra Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarındaki kayıtlardan belirlenen adreslere de gıda paketleri ulaştırıldı.
POLİS, ZABITA SEFERBER
GAZİANTEP: 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulduğu Vefa Sosyal Destek Grubu Gaziantep'te çalışmalarına başladı. Gönüllüler tarafından vatandaşların alışveriş, temizlik ve sağlık kontrolü gibi ihtiyaçları karşılanıyor. Vefa Sosyal Destek Grubu içinde, polis, jandarma, zabıta ile çeşitli kurumların personelleri de yer alıyor.
Sabah
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
- Koronavirüs mutasyona uğrayacak mı?
- Sosyal medya provokatörlerine soruşturma
- Koronavirüsle mücadelede son 24 saat
- Akıncı, Türkiye'den yardım istedi
- Sanatçılardan "Hayat Eve Sığar" kampanyasına destek
- Adil Karaismailoğlu kimdir?
- Salgınla mücadele milli seferberliğe dönüştü
- Bakan Koca merakla beklenen siteyi duyurdu
- Van'da bir mahalle karantinaya alındı!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kimdir, kaç yaşında? Dr. Fahrettin Koca nereli? İşte Fahrettin Koca'nın biyografisi
- Tarih belli mi? Kahvehaneler, kafeler spor salonu, berberler, düğün salonları ne zaman açılacak?
- Son dakika: MSÜ sınav tarihi ertelendi! 2020 MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- 27 Mart benzin ve mazot fiyatları ne kadar, kaç TL? İstanbul, Ankara benzin fiyatları kaç para?
- Son dakika: Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi! 2020 SSK Bağkur 1000 TL bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- YKS kaldırılan konular hangileri? 2020 üniversite sınavı konuları nasıl olacak? 12. sınıf müfredat nasıl olacak?
- İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 27 Mart Cuma BEDAŞ planlı kesinti programı
- Türkiye koronavirüs canlı harita! 27 Mart Sağlık Bakanlığı tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Yeni ÖSYM sınav takvimi 2020 yayınlandı mı? YKS, KPSS, DGS, EKYS, MSÜ, ALES sınav tarihi ne zaman?
- ÖSYM son dakika: KPSS sınavı ertelendi mi? Lisans, Ön Lisans, ÖABT KPSS sınav tarihi ne zaman?
- Müjdeler peş peşe geldi! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Kredi kartı borçları ertelendi mi?
- BİM aktüel 27 Mart 2020 kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler var! İşte BİM aktüel ürünler kataloğu