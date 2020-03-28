Konya’da Suriyeli kadın koronavirüsten öldüğünü söylediği üvey oğlunu döverek öldürmüş
Konya'da koronavirüsten öldüğünü söylediği üvey oğlunu darbederek ölümüne sebep olduğu belirlenen Suriyeli kadın, gözaltına alındı. Cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Morga kaldırılan çocuğun otopsisinde ise ölüm nedeninin darbeye bağlı kalpte yoğun kanama olduğu belirlendi.
Meram ilçesi Karahöyük Mahallesi Pirhasan Sokak'ta yaşan Suriye uyruklu Raaşa O. (27), kağıt toplayıcılığı yapan 7 yaşındaki üvey oğlu Azzam el-Abdullah'ı eve geç geldiği gerekçesiyle darbetti.
POLİS MORLUKLARI TESPİT ETTİ
Vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluşan çocuk hayatını kaybetti. Amca Abdullah A'nın ihbarı üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi. Üvey anne Raaşa O, Azzam El-Abdullah'ın koronavirüs nedeniyle öldüğünü iddia etti. Ancak polis, ceset üzerinde yaptığı incelemede darp izinden kaynaklanan yoğun morlukların olduğu tespit etti.
SU DÖKÜP AYILTMAYA ÇALIŞMIŞ
Polis, çocuğun darbedilerek öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Raaşa O'yu gözaltına aldı. Emniyete götürülen kadının, ifadesinde, çocuğu darbettiğini, hortumla dövdüğünü, bayıldıktan sonra yüzüne su döktüğünü ancak ayılmadığını itiraf ettiği öğrenildi.
OTOPSİ YAPILDI VE...
Morga kaldırılan çocuğun otopsisinde ise ölüm nedeninin darbeye bağlı kalpte yoğun kanama olduğu belirlendi. Azzam'ın babasının ise daha önce sınır dışı edildiği belirtildi. Cinayet zanlısı kadın, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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