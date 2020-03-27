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İsrail koronavirüsle mücadele eden Filistin'e karşı ihlallerini sürdürüyor

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2020
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İSRAİL İHLALLERİNE DEVAM EDİYOR

Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, kendi sınırlı imkanlarıyla yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele eden Filistin halkına karşı 'in suç işlemeyi sürdürdüğünü söyledi.

resmi haber ajansına (WAFA) konuşan Ureykat, "Halkımızın evlatları, kısıtlı imkanlarıyla koronavirüsle mücadele ederken, işgalci güçler halkımız aleyhinde suç işlemeye devam ediyor" dedi.

Ureykat, Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha'da işgalci güçlerin Filistinlilere ait 3 evi yıktığını duyurdu.

Saib Ureykat, 'deki iş yerlerinden zorla alınan onlarca Filistinli işçinin Filistin şehirlerinin girişlerine atıldığını belirtti.

FKÖ yetkilisi ayrıca İsrail'in evleri yıkmaktan ve Filistin halkına karşı bu suçları işlemekten hiç utanmadığını vurguladı.

Resmi verilere göre, dün 13 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle Filistin'de toplam koronavirüs vakası sayısı 86'ya yükselmişti.

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