Son dakika: Bakırköy Adliyesi'nde ilk koronavirüs vakası
Son dakika haberine göre İstanbul Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs(corona virüs) tespit edildi. Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkeme de karantinaya alındı.
İstanbul Bakırköy 5. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdüründe koronavirüs(corona virüs) tespit edildi. Mahkemeyle irtibatlı diğer adliye personeline 14 gün idari izin verilirken, birçok mahkeme de karantinaya alındı.
Bakırköy Adalet Sarayı'ndaki 5. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan N.G.'ye koronavirüs tehşisi konulduğu öğrenildi. Bakırköy Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanlığı'nca, Bakırköy 5. Suh Hukuk Mahkemesi ile irtibat halinde bulunan 6. ve 10. sulh hukuk mahkemeleri, 34. Asliye Ceza Mahkemesi ve 2. Sulh Ceza Hakimliği'yle ilgili tüm personel 14 gün süre ile idari izinli sayıldı.
MAHKEMELER KARANTİNAYA ALINDI
Söz konusu mahkemeler karantinaya alınırken, ilgili tüm hakim ve personein İlçe Sağlık Müdürlüklerine müracaat etmesi gerektiği bildirildi.
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