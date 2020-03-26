İsveç'te Türk vatandaşlarından sağlık çalışanlarına jest
İsveç'in Filipstad kentinde restoran işleten iki Türk vatandaşı koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına süresiz olarak ücretsiz pizza ikramı başlattı.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüse karşı insanlar birlik olmaya devam ediyor. Konya'nın Kulu ilçesinden İsveç'e yerleşen Erdem Çelik ile Mardin'nin Savur'lu ilçesinden 20 sene önce bu ülkeye yerleşen Hıdır Tek, sağlık çalışanlarına ücretsiz pizza ikram etmeye başladılar.
HASTANEYE PİZZA GÖTÜRDÜLER
Korona virüs salgını ile mücadele eden sağlıkçıları bir nebze desteklemek için böyle karar aldıklarını söyleyen Tek, ''Uygulamayı iki hafta önce başlattık ve her türlü zorlukta insanların yardımına koşan ambulans çalışanlarına süresiz ücretsiz pizza ikram edeceğiz'' dedi.
Göteborg'da 16 yıldır yaşayan Yusuf Ziya Aşcı da korona virüs tedbirleri kapsamında mücadele veren sağlık personellerine pizza hazırlayarak ikramda bulundu. Göteborg kentindeki iki büyük hastane olan Sahlgrenska Hastanesi ve Östresjukhuset Hastanesine götürülen pizzalar çalışanlara ikram edildi.
Göteborg kentinde yaşayan restoran sahibi başka bir gurbetçi genç Sabri Temiz ise Landvetter bölgesinde bir huzur evindeki yaşlılara pizza ve içecek ikram ederek gönüllerini aldı. Bu zor günleri hep beraber aşacaklarını kaydeden Temiz, ''Burası da bizim ikinci ülkemiz. Korona virüs nedeniyle devletin istediği şartlara uymaya çalışıyoruz. Yaşlıların bugün daha fazla bize ihtiyaç duyduğunu hissedip onları da ufak da olsa sevindirmeye çalıştık'' dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- İstanbul Eczacı Odası'ndan koronavirüs kararı
- İçişleri Bakanlığı açıkladı! Semt pazarlarında koronavirüs tedbiri
- Uykunun bağışıklık sistemi için önemi ne?
- Hakkari'de el yapımı patlayıcılar imha edildi
- İstanbul'da, 16 bin 900 kaçak tıbbi maske ele geçirildi
- Müge Anlı’ya başvurdu, kahreden gerçekler ortaya
- Sivas'ta trafik ışıklarıyla çağrısı
- Uzmanlardan gençlere ''evde kalın'' çağrısı!
- Dünyada vaka sayısı yarım milyonu aştı
- Koronavirüse yeni düşen Dilek Tahtalı'nın son anları
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Marketlerin çalışma saatleri değişti: 2020 A101, BİM, ŞOK, Migros, Carrefour açılış kapanış saati
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?