Son dakika haberi... Bugün hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji o illeri uyardı! İstanbul'da sağanak yağış var mı? İşte 25 Mart Çarşamba hava durumu
Son dakika haberi... Bugün hava durumu nasıl olacak? 25 Mart 2020 Çarşamba günü için Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Mart 2020 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kuzey Ege ile Öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuvvetli (40-60km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Çankırı, Kırıkkale ve Aksaray, öğle saatlerinden sonra Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 17°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Düzce ve Zonguldak çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 14°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güneyi ile zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmurlu
KARS °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, batısında 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 (30-50 km/sa), akşam saatlerinden sonra 5 ila 7 (40-60 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 1,5m, öğle saatlerinde 1,5 ila 2,0m, akşam saatlerinden sonra 2,5 ila 3,0m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa), Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, kuzeyinde 2,0 ila 3,0m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu yer yer sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğu, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
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