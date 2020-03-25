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İstanbul’da pastanede yaşlı adamın cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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CESET BULUNDU! EKİPLER BÖYLE İNCELEDİ

’un ilçesinde bulunan pastanenin ikinci katında 80 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kişinin cesedi bulundu.  İncelemelerin ardından cesedin Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Bahriye Caddesi Kasımpaşa Camii Sokakta bulunan pastanenin ikinci katında kalan ve isminin Erdoğan olduğu öğrenilen 80 yaşlarındaki kişinin cesedi bulundu.

MASKE VE GÖZLÜK TAKTILAR

Mahallelinin bir kaç gündür yaşlı adamdan haber alamaması üzerine gittiği pastanede bulduğu ceset için olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tulum, maske ve gözlük takarak cesedin bulunduğu yerde inceleme yaptı.

MORGA KALDIRILACAK

Sağlık ekipleri olay yerinden ayrılırken, cenazenin götürülmesi için olay yerine cenaze aracı getirildi. İncelemelerin ardından cesedin Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

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