Sivas'ta "evden çıkma" yasağını dinlememenin bedeli ağır oldu

Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak evlerinden çıkan 87 kişiye en üst sınırdan idari para cezası kesildi. Valilik konuyla ilgi açıklama yaptı.

Sivas Valiliği yaşanan olayla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetimlerde, yurt dışından ülkeye giriş yaparak Sivas'a gelen 135 kişiye, 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini toplumdan izole etmeleri gerektiği tebliğ edildi.

EN ÜST SINIRDAN PARA CEZASI

Daha sonra yapılan kontrollerde adreslerinden izin almadan ayrıldıkları tespit edilen 87 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince en üst idari para cezası kesildi.