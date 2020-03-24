İstanbul’da cani koca tartıştığı karısını bacağından vurdu
İstanbul’un Maltepe ilçesinde sabah saatlerinde bir şahıs, evde tartıştığı karısını bacağından tabancayla vurarak yaraladı. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olay Zümrütevler Mahallesi Yonca Karaca Caddesinde bulunan bir sitede saat 07.30'da sıralarında meydana geldi. B.Ç. isimli şahıs ile eşi H.Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
KOMŞULAR YARDIMA KOŞTU
Çıkan tartışmada B.Ç. evde bulunan silahla eşini ayağından vurdu. Silah seslerini duyan komşular yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin çevredeki hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Eşini vurduktan sonra kaçan şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Polis ekipleri olay ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
"AYAĞINDAN VURMUŞ"
Olayın gören görgü tanığı, "Sabah saatlerinde silah seslerine uyandık. Zemin katta bulunan kiracı hanımını ayağından vurmuş. Neden olduğunu bilmiyoruz. Kendilerini fazla tanımıyoruz" diye konuştu.
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