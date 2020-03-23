23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Bitlis'te 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
BİTLİS'TE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mehmetçik terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. 'te terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 16 köy ve mezrada ilan edildi.

Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki bilgi üzerine merkeze bağlı 16 köy ve mezrada bugün (23 Mart 2020) tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bitlis ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar ilan edilmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA