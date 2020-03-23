Bitlis'te 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Mehmetçik terör örgütü PKK'ya nefes aldırmıyor. Bitlis'te terör örgütü PKK üyelerinin yakalanması için 16 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Bitlis Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığındıkları yönündeki bilgi üzerine merkeze bağlı 16 köy ve mezrada bugün (23 Mart 2020) tarihi itibariyle ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:
"Bitlis ili Merkez İlçesi sınırları içerisinde bulunan Çobansuyu, Aşağıçobansuyu, Akgün, Kutlu, Güllüce, Dikme, Aşağıdikme, Esenburun, Kınalı, Uçankuş, Yarönü, Dursun, Aşağıyolak, Yukarıyolak, Aşağıkoçak, Çeltikli köy ve mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak/barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde BTÖ mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 20.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."
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