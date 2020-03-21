21 Mart 2020, Cumartesi
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Samsun’da kuzenlerin tartışmasında kan aktı, 1 can gitti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 21.03.2020
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KUZENLERİN TARTIŞMASI ÖLÜMLE BİTTİ!

’da, saat 14.00 sıralarında ilçesi Orhan 'nde H.A. (45) tartıştığı kuzeni 'i (47) bıçaklayarak öldürdü. Kaçan H.A. kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Esnaf H.A. ile kuzeni arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine H.A. ekmek bıçağıyla amcasının oğlu Duran Aydemir'in kalbi ve karnından yaraladı.

HAYATA VEDA ETTİ

Aydemir kanlar içinde yere yığılırken, H.A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Duran Aydemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

YAKALANDI

Duran Aydemir'in cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri ise yaptıkları çalışmayla kısa sürede H.A.'yı yakalayıp, gözaltına aldı.

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