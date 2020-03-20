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Son dakika: İstanbul Kağıthane'de feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.03.2020
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FECİ KAZA! ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

'da 'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı, 2 kişi hafif yaralandı.

, sabah saat 08.30 sıralarında 'de meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir aracın sürücüsü hızlı bir şekilde ve makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan zincirleme kazaya neden oldu.



5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü.



Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı. Bisiklet sürücüsü ve 1 otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.



Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.



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