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Fatih'te "yan bakma" kavgası

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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FATİH'TE YAN BAKMA KAVGASI

Fatih'te "yan bakma" iddiasıyla çıkan kavgada Y'yi (22) silahla yaraladığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mart'ta Süleymaniye Mahallesi'nde bir kafe önünde Y'nin (22) silahla yaralanması olayına ilişkin çalışma başlattı. Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri belirlenen A.(19) ve A.(20) yakalandı.

SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Gözaltına alınan şüphelilerden Melih A'nın 4 otodan hırsızlık, 9 iş yerinden hırsızlık ve genel güvenliği tehlikeye sokmaktan Ramazan A'nın ise 2 suçtan emniyette kaydı olduğu öğrenildi.

SİLAHLA YARALANDI

Güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin araçla giderken yavaşlayarak yolda yürüyen İlkin Y. ile tartıştıkları, daha sonra araçtan inerek İlkin Y'yi darp edip silahla yaraladıkları anlar görülüyor.

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