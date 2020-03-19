Ağrı’da sara krizi geçiren şahıs korona şüphesiyle tedirginlik yarattı
Türkiye’de koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken vatandaşlar da azami dikkat ediyor. Ağrı ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı korkutan bir olay yaşandı. Bir anda yere yığılan şahıs korona şüphesiyle tedirginlik yaşattı. Kısa süre sonra şahsın sara krizi geçirdiği öğrenildi.
Ağrı'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar koronavirüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi sara krizi geçirip yere düştü. Vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tedirginlik yaşarken, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kişinin sara krizi geçirdiği bildirildi. Şahıs sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.
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