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Ağrı’da sara krizi geçiren şahıs korona şüphesiyle tedirginlik yarattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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YER: AĞRI! BİR ANDA YERE YIĞILDI

’de koronavirüs salgınına karşı tüm tedbirler alınırken vatandaşlar da azami dikkat ediyor. ilimizde yaşayan vatandaşlarımızı korkutan bir olay yaşandı. Bir anda yere yığılan şahıs korona şüphesiyle tedirginlik yaşattı. Kısa süre sonra şahsın sara krizi geçirdiği öğrenildi.

'da cadde üzerinde sara krizine giren bir vatandaş yere düşünce çevredeki vatandaşlar koronavirüs olduğu şüphesiyle tedirginlik yaşadı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Cumhuriyet Caddesi'nde bir kişi sara krizi geçirip yere düştü. Vatandaşlar korona virüs şüphesiyle tedirginlik yaşarken, kısa süre sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince kişinin sara krizi geçirdiği bildirildi. Şahıs sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

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