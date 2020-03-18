Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için saat verildi | 18 Mart 2020 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kütahya, Afyon ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere beklenen yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun batısında 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Muş çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) yağmur ve sağanak, rakımı 1500 m ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Trakya, Marmara'nın doğusunun yüksekleri, Karadeniz'in iç kesimleri, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'da zirai don beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevreleri ile zamanla bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Trakya ile bölgenin doğusunun yükseklerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Az bulutlu ve zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MANİSA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 14°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile zamanla bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

KAYSERİ °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SİVAS °C, -1°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 3°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 8°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve öğle saatlerinden sonra yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, -2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

TOKAT °C, 2°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Erzurum, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer yoğun kar (20-40 cm) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 0°C

Çok bulutlu ve yoğun (20-40 cm) olmak üzere kar yağışlı

KARS °C, 3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

MALATYA °C, 4°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölgenin doğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m²) olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı