Son dakika: Elazığ Maden'de korkutan deprem! 17 Mart Kandilli son depremler

Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.1 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 17 Mart son depremler listesi...

Son dakika haberi... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Maden ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 3.1 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte Kandilli'den alınan verilere göre, 17 Mart son depremler listesi...

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