Son dakika: Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi
Son dakika haberleri.. Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaralıların olduğu, olay yerine ambulansların sevk edildiği belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Şuhut ilçesi Karaadilli beldesi yakınlarında meydana geldi.
İbrahim Halil Hilaloğlu yönetimindeki 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, kar yağışı ve tipi nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, yan yatarak devrildi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 20 yolcu yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım bir süre sağlanamadı. Otobüsün çekilmesiyle trafik akışı normale dönerker, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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