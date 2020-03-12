Son dakika: Koronavirüse karşı (corona virüs) “Türk Işın Tedavisi”
Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç; RD GLOBAL/INVAMED tarafından COVID-19 isimli koronavirüs’üne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen “Türk Işın Tedavisini” kamuoyuna duyurdu.
Sağlık Federasyonu Genel Başkanı Raşit Dinç; RD GLOBAL/INVAMED tarafından COVID-19 isimli koronavirüsüne karşı Türk laboratuvarlarında geliştirilen ve şu ana kadar yapılan denemelerde diğer virüs ve bakterilere karşı olumlu sonuçları elde edilen "Türk Işın Tedavisini" kamuoyuna duyurdu.
"BAKTERİLERİ 2-3 SANİYE ARASINDA İMHA EDİYOR"
Dinç, yaptığı açıklamada; COVID-19 benzeri viral ve mikrobiyal enfeksiyonlarda kan ve vücut boşluklarına yerleşen zararlı organizmaların genellikle antibiyotikler ve anti-viral ilaçlarla tedavi edilmeye çalışıldığını ancak yeni geliştirilen sistemin bir kateter yardımı ile damar yoluna yerleştirilen ultraviyole ışığın özellikle kanda bulunan enfeksiyonları temizlemek için kullanılması ile gerçekleştirildiğini belirterek bu şekilde hem damar yolları hem de akciğer içerisine uygulanabilen ultraviyole ışığın, Influenza A ve B virüslerini tamamen yok ettiği, "bacillus stearothermophilus" bakterisine yapılan uygulamada ise bu bakterilerin 2-3 saniye arası bir sürede tamamen imhasını sağladığı bu sayede hastaların kısa zamanda hastalıktan kurtulabileceğini ifade etti.
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