Rapor alıp işe gitmeyen ve arkadaşının düğüne katılan işçiye şok
Yargıtay, rahatsız olduğunu belirterek 3 gün işe gitmeyip arkadaşının düğününe katılan ve bu gerekçeyle işten çıkarılan işçiye, kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesine karar veren yerel mahkemenin kararını bozdu.
Sakarya'da bir fabrikada çalışan işçi, mazeretsiz 3 gün işe gelmediği gerekçesiyle tazminatsız işten çıkarıldı. Devamsızlık nedeniyle iş akdinin feshedildiğini, belirtilen günlerde raporlu olduğunu, ağır işlerde çalıştırılması nedeniyle bel fıtığı rahatsızlığı bulunduğunu öne süren işçi, iş akdinin haksız nedenle feshedildiğini ileri sürerek kıdem ve ihbar tazminatı ödenmesi talebiyle dava açtı.
DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ
Davalı şirket ise işini gereği gibi yapmayan işçinin, üst üste 3 gün işe gelmediğini, üçüncü gün sonunda bir günlük rapor sunduğunu, diğer günler için herhangi bir mazeret bildirilmediğini ileri sürdü.
İş akdinin devamsızlık nedeniyle feshedildiğini öne süren şirket, davacının kıdem, ihbar tazminatı ile ücret alacağının bulunmadığını iddia ederek davanın reddini istedi.
Davaya bakan Sakarya 2. İş Mahkemesi ise işçiye kıdem ve ihbar tazminatı, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesine hükmetti.
Temyiz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.
GEREKÇEDEN
Dairenin kararında, 4857 sayılı İş Kanunu'ndaki hüküm gereğince, "İşçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına iki iş günü veya bir ayda üç iş günü işine devam etmemesi halinde" işverenin haklı fesih imkanına sahip olduğu hatırlatıldı.
Devamsızlığın haklı bir nedene dayanması halinde ise işverenin derhal ve haklı nedenle fesih imkanına sahip olmadığına işaret edilen kararda, "İşçinin hastalığı, aile fertlerinden birinin ya da yakınlarının ölümü veya hastalığı, işçinin tanıklık ve bilirkişilik yapması gibi haller" işe devamsızlığı haklı kılan nedenler arasında sayıldı.
Kararda, mazeretin ispatında, sahteliği ileri sürülüp kanıtlanmadığı sürece özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlara da değer verilmesi gerektiği vurgulandı.
Davacının iş akdinin üç gün işe gelmemesi nedeniyle devamsızlıktan dolayı feshedildiği aktarılan kararda, işçinin işe gelmediği günlerden sadece biri için mazeret bildirdiği ve tıp merkezinden aldığı raporu sunduğu belirtildi.
"RAPOR SIHHATLİ DEĞİL, GEÇERLİ KABUL EDİLEMEZ"
İşçinin, işe gelmediği günlerden birinde arkadaşının düğününe katıldığı anda çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaştığı ve bu fotoğrafa yapılan yazışmalara yer verilen kararda, şunlar kaydedildi:"Davacının sosyal medya paylaşımlarında arkadaşının düğününe katıldığına ilişkin görsellerin altında başka bir arkadaşı arasında geçen konuşmada, davacıya hitaben 'Sana izin vermediler ki hoş senin izne ihtiyacın yok' dendiği davacının ise 'Ben o işi hallettim' dediği, 'Doktor amcan mı halletti?' sorusu üzerine davacının 'Yok abi amcam var Ankara'da savcı' şeklinde yazışmalar olduğu anlaşılmaktadır. Söz konusu sosyal medya yazışmaları ve davacının işverene verdiği savunmanın birlikte değerlendirilmesi neticesinde alınan raporun sıhhatli olmadığı, geçerli kabul edilemeyeceği sonucuna varılmıştır."
Kararda, mahkemece hatalı değerlendirme yapılarak kıdem ve ihbar tazminatına hükmedildiği, bunun da bozmayı gerektirdiği ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Fotoğraflar paylaşıldı! Böyle bulundu
- Bu sabah İstanbul! Bir an bırakmadı
- Maske corona virüsünden korur mu?
- Servis araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var
- 'Hamsi kolonyası' koronavirüse kalkan oldu
- Odaya giren anne şok oldu
- O ilimizde korona alarmı!
- Çocukları koronavirüsten koruma yöntemleri neler?
- Kaçak tıp merkezi! Pes artık...
- Koronavirüse karşı nasıl korunmalıyız? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler nelerdir?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?