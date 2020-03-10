Tahran'dan getirilen ve 14 gündür karantinada tutulan Türkler taburcu edildi

İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde 14 gün gözlem altına alınan vatandaşlara dün son testler yapıldı.

TABURCU EDİLDİLER

Testlerin negatif çıkan vatandaşlar 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla bugün taburcu edildi.

TEDBİREN GÖZLEM ALTINA ALINMIŞLARDI

Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı. Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.