Tahran'dan getirilen ve 14 gündür karantinada tutulan Türkler taburcu edildi
25 Şubat tarihinde İran’dan Türkiye’ye getirilen ve tedbiren Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde 14 gün gözlem altına alınan Türkler yapılan son testlerin ardından taburcu edildi.
İran'dan uçakla Türkiye'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 25 Şubat'ta tedbiren Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Tıbbi Gözlem Kliniği'nde 14 gün gözlem altına alınan vatandaşlara dün son testler yapıldı.
TABURCU EDİLDİLER
Testlerin negatif çıkan vatandaşlar 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla bugün taburcu edildi.
TEDBİREN GÖZLEM ALTINA ALINMIŞLARDI
Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan THY'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla Ankara'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı. Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.
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