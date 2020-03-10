10 Mart 2020, Salı
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Tahran'dan getirilen ve 14 gündür karantinada tutulan Türkler taburcu edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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TAHRAN'DA GETİRİLMİŞLERDİ! SON TESTLER YAPILDI VE...

tarihinde ’dan ’ye getirilen ve tedbiren ve 'nde 14 gün gözlem altına alınan Türkler yapılan son testlerin ardından taburcu edildi.

'dan uçakla 'ye getirilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle 'ta tedbiren ve 'nde 14 gün gözlem altına alınan vatandaşlara dün son testler yapıldı.

TABURCU EDİLDİLER

Testlerin negatif çıkan vatandaşlar 14 günlük gözlem süresinin tamamlanmasıyla bugün taburcu edildi.

TEDBİREN GÖZLEM ALTINA ALINMIŞLARDI

Çok sayıda koronavirüs vakasının görüldüğü İran'dan 'ye ait TK879 sefer sayılı Tahran uçağıyla 'ya gelen 132 yolcu ve 10 kişilik mürettebat, 25 Şubat'ta Zekai Tahir Burak Hastanesi ve Bilkent'teki Tıbbi Gözlem Kliniği'nde tedbiren gözlem altına alınmıştı. Bu kişilerden Kum ve Meşhed öyküsü olmayanların bir kısmı 2 Mart Pazartesi günü taburcu edilmişti.

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