Son dakika: İstanbul'da yağmur yine trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 71 seviyesine ulaştı

Son dakika haberine göre İstanbul'da bu sabah itibarıyla artan yağışlar trafiği adeta durma noktasına getirdi. İstanbul'da etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 71'e ulaştı.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

Kentin Anadolu ve Avrupa yakalarındaki birçok güzergahta trafik aksadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre, yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 71 olarak kaydedildi.

Ayrıca bazı noktalarda hasarlı kazalar da meydana geldi.