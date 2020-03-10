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Son dakika: Haliç Köprüsü üstünde iki metrobüs çarpıştı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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İSTANBUL'DA KORKUTAN OLAY! İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI

Son dakika haberine göre; 'nde aynı istikametteki iki metrobüs çarpıştı. Olay yerine ambulanslar sevk edildi. Meydana gelen kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

'nde saat 09:00 sıralarında Beylikdüzü istikametinde ilerleyen bir metrobüs henüz bilinmeyen bir nedenle önünde seyreden metrobüse çarptı. Kazada 10 kişi hafif şekilde yaralandı.

Haliç Köprüsü üstünde iki metrobüs çarpıştı HALİÇ KÖPRÜSÜ ÜSTÜNDE İKİ METROBÜS ÇARPIŞTI

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan bazıları ayakta tedavi edildi. Bazı yaralılar da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde polis ve belediye ekipler çalışma yaptı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

nedeniyle bir süre aksayan seferler, kazaya karışan metrobüslerin olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaza yerinden gelen ilk kareler:

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