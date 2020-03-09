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Son dakika: TEM'de trafiği kilitleyen kaza!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.03.2020
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TEM'DE TRAFİĞİ KİLİTLEYEN KAZA!

Son dakika haberine göre; 'da Otoyolu Bağcılar Tekstilkent Sapağı'nda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere saplandı. Kazada sürücü yaralanırken TEM'de trafik yönünde tamamen durdu.

saat 05.30 sıralarında Tekstilken sapağı istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Ertuğral yönetimindeki 34 SA 1418 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere saplandı. DHA'nın haberine göre; otomobilde büyük maddi hasar oluşurken sürü Oğuz Ertuğral yaralandı. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK DURDU

Hafif yaralı olan Oğuz Ertuğral'a olay yerinde ambulansta müdahale edilirken polis yeni bir kazanın yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara yönünde trafik tamamen durdu. Yaklaşık bir saat süren çalışmalar neticesinde kaza yapan otomobil çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı. Bu sırada TEM'de uzun araç kuyruğunun oluştu.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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