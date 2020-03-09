Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul için sağanak uyarısı | 9 Mart 2020 hava durumu

9 Mart 2020 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz’in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Mart 2020 Pazartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Akdeniz'in kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden, Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren İç Ege ile Muğla çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

UŞAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; iç kesimlerde yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Adana ve Hatay çevrelerinde pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 26°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ISPARTA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Konya, Ankara ve Kırıkkale çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; öğle saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla bölge genelinde, güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

SİVAS °C, 19°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Düzce ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Sinop kıyılarında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgârın; gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde kıyılarında pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgârın; gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BAYBURT °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli

TOKAT °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri pus ve sisli

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu