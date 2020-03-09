Diyarbakır’da akılalmaz olay! 2 genç kız, 3 yaşındaki çocuğu 3 dakikada kaçırdı
Diyarbakır’da 5 Mart'ta Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 281. Sokakta kimliği belirsiz 2 genç kız, iddiaya göre 3 yaşındaki E.G.’yi evlerinin önünde oynarken kaçırmaya çalıştı. Polis ekipleri 7 buçuk saat sonra kaçırılan çocuğu buldu.
İddiaya göre, 3 yaşındaki kız çocuğu E.G. evlerinin önünde oynarken 2 kız tarafından kaçırıldı. Babaannesinin yaklaşık 3 dakika sonra torununa seslenmesi ve ses alamaması üzerine torununun kaçırıldığını fark etti. Polis ekipleriyle seferber olan aile, 7 buçuk saat sonra torunlarına kavuşurken, çocuğu kaçıran kızlar kargaşadan faydalanıp polis ekiplerinin elinden kaçtı.
"3, 4 TANE DAHA KAÇIRILMIŞ"
Dede Nedim Güler, torununun ayın 5'inde kapının önünde nenesiyle aşağıya indiğini, nenesi yukarı çıkınca 3 dakika içerisinde 2 tane 15 ile 18 yaş arası kızların çocuğu kaçırdığını söyledi. Güler, "Köşe başında bakkal var. Bakkala götürüp dondurma alıyorlar, küçük çocuk ağlamasın. Üstündeki hırkayı da çıkartıyorlar. Kendi hırkalarını üstüne atıyorlar, öyle atıp götürüyorlar. Saat 14.00 civarı götürdüler. Akşam saat 21.30'da Bağlar Dörtyol'da yakalandılar. Kızlar polislerin elinden kaçtı. Biz torunumuzu aldık. Emniyet şuanda onları arıyor. 3, 4 tane daha kaçırılmış. Onlara daha bulunamadı herhalde. Allah bize yardımcı oldu, çok şükür biz bulduk. Nenesi yukarı çıkıyor. Evin diye bağırıyor. Evin yok. Hemen aşağı iniyor, sağa sola bakıyor bulamayınca sokak başına çıkıp bakkala soruyor. Bakkal diyor, 'şuan iki tane kızın elindeydi. Burada çocuğa dondurma aldılar. Bu tarafa doğru gittiler. Ben sizin akraba sandım, karışmadım, bir şey söylemedim' dedi." İfadelerini kullandı.
KISA SÜREDE BULUNDU
Nedim Güler , "Öyle çocuğu alıp kaybolmuşlardı ortalıktan. Bunların biran önce yakalanmasını istiyoruz, ya bu çocuk acaba organ mafyası için mi götürüldü. Acaba birilerine satmak için mi götürüldü. İhtimaller öyle gösteriyor. Onların beklediği insan gelmeyince, caddede bir vatandaş sağ olsun görüyor. 155'i arıyor. Bağlar Dörtyol'da bunları yakalatıyorlar. O anda da polisler bizdeydi. Hanımın ifadesini alıyordu. Anons geldi Bağlar Dörtyol'da kız çocuğu bulundu. Gittik çok şükür bizim çocuğumuzu aldık. Yalınız o iki kız çocuğu ellerinden kaçtı. Polisler geldi, köpek getirdiler. Elbisesini koklatıp sokaklara düştüler. Emniyet bayağı uğraştı. Her insan çocuğuna anlatsın. Yabancılarla gitmesin. Çocuklarına dikkat etsinler ve götürüyorlar. Bu semtte 3, 4 tane daha çok gitmiş, bulunamadı her halde" dedi.
"KAÇIRILDIĞINI BİLMİYORDUM. BİLSEYDİM BIRAKMAZDIM"
Mahalle esnafı Mehmet Akal ise mahallelerinde bir tane çocuk kaçırıldığını söyledi. Akal, "2 kız çocuğu dükkana gelip dondurma aldılar çocuğa. Kaçırıldığını bilmiyordum. Bilseydim bırakmazdım" diye konuştu.
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