İstanbul’da 2 çocuğunun babasını baltayla öldüren kadına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
İstanbul’da dini nikahlı eşi Hasan Özbek’i 15 balta darbesiyle öldüren Afganistan uyruklu Fazilet Azimi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Azimi’nin olaydan sonra eşinin başında 1,5 saat beklediği ortaya çıktı.
İstanbul'ub Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada 15 balta darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Afganistan uyruklu Fazilet Azimi hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Azimi'nin balta darbesi vurduktan sonra yanında 1,5 saat beklediği belirtildi. Azimi hakkında "Beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede maktul Hasan Özbek ile sanık Fazilet Azimi'nin birlikte yaşadıkları, 2 çocukları olduğu ve aralarında geçimsizlik bulunduğu anlatıldı. İddianamede Azimi'nin eşine husumet beslediği, onu öldürmeye karar verdiği ve işlemeyi düşündüğü suç için balta temin ettiği belirtildi. 24 Kasım 2019 tarihinde saat 21.00 sıralarında Özbek'in eve geldiği ve diğer odada bulunan sanık ile hiç karşılaşmadan evin salonuna geçerek çocukları ile oyalandığı kaydedildi. Sanık Azimi'nin çocukları uyuttuktan sonra maktulün uyumasını beklemeye başladığı aktarıldı.
1,5 SAAT BAŞINDA BEKLEDİ
Özbek'in salonda uyuduğu ve sanık Azimi'nin saat 03.30 sıralarında balta ile salona girdiği, beden ve ruh bakımından kendisini savunma imkanı bulunmayan maktulün kafa bölgesine 13'ü öldürücü nitelikte olmak üzere 15 kez balta ile vurduğu ve maktulün hayatını kaybettiği ifade edildi. İddianamede sanığın 1,5 saat kadar maktulün başında bekleyerek kesin bir şekilde öldüğünü anlamasıyla saat 05.00 sıralarında odadan çıkarak, baltayı mutfağa attığı belirtildi. Azimi'nin alt komşusu Fatma Fisun'a sabah saatlerinde durumu anlattığı ve Fisun'un polise haber vermesi ile soruşturmanın başladığı kaydedildi.
EYLEM TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Suçun işlenişinde kullanılan baltadan damlayan kan veya doku parçaları bulunması gerekirken böyle bir ize rastlanmamış olması nedeniyle, şüphelinin baltaya buluşan kan ve doku parçalarının kuruması için yeterli olacak bir süre maktulün başında beklediğinin anlaşıldığı değerlendirildi. Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi'nin otopsi raporuna göre maktulün kesici ve ezici alet yaralanması sonucu gelişen beyin kanamasıyla öldüğüne yer verildi. Sanık Azimi'nin maktule beslediği husumet, işlemeyi düşündüğü suç için balta temin etmesi, maktulün uyumasını beklemesi, suçun işlendiği saat ve Azimi'nin maktulün başında bekleyerek kesin bir biçimde öldüğünü anladıktan sonra komşusundan yardım istemesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde eylemin tasarlayarak gerçekleştirildiği kanaatine ulaşıldığı ifade edildi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ
İddianamede Fazilet Azimi hakkında, "Beden ve ruh bakımından kendini savunmayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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