Konya'da 8 kişilik çete dehşet saçtı

Konya'da, 1 saat içinde 5 gasp olayına karışan, 4'ü 18 yaşından küçük 8 kişilik çete, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hüseyin M. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük 3 kişinin daha bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, 1 Mart Pazar günü 20.00 ile 21.00 saatleri arasında, merkez Meram ilçesi Sahibata Mahallesi'nde meydana gelen gasp olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Polis, gasp yapılan bölgelerdeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Mağdurların hepsinin Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Şüphelilerin, önce 3 kişiyi dövüp, cep telefonları ve paralarını gasp ettiği sonra bakkal işleten 1 kişiyi döverek, 2 bin lirasını gasp ettiğini ardından da bir çocuğu dövüp, telefonunu ve yeni aldığı ayakkabısını gasp ettiği tespit edildi.

TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler, Irak uyruklu Mustafa A., Suriyeli uyruklu Ahmed R. ile Görkem C., Ebubekir D., İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Hüseyin M.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin gasp ettikleri 2 cep telefonuyla bir çift ayakkabı ele geçirilerek, sahiplerine teslim edildi.



Öte yandan şüphelilerin, mağdurlardan birini dövüp, gasp etmeleri ise iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin, sokakta Suriyeli genci tekme ve tokatlarla dövüp, gasp ettikleri anlar yer alıyor.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İsmail A., Abdulsamed S., Samet A. ve Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Hüseyin M. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Yaşları 18'den küçük olan 3 kişinin de bugün adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.