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Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı: 10 dakika dayak yedim

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYEN KONYALI BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI

Göçmenlerle birlikte geçtiği 'da, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra dövülüp, geri gönderilen Konyalı Uğur Akca, yaşadıklarını anlattı. Babasının 'da yaşaması nedeniyle bu yönde bir girişimde bulunduğunu söyleyen Akca, ''Babam Almanya'da yaşıyor. 7 yıldır babam gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Kardeşim de 'da eğitim görüyor. Ben de gitmek istedim'' dedi.

Sınırı geçip girdiği 'da yakalanan ve polis tarafından dövülüp geri gönderilen Uğur Akca, Konya'daki evine döndü. Akca, Yunan polisi tarafından darp edildiği için başına 10 dikiş atıldığını da aktardı.

Babası Enver Akca'nın 20 yıldır 'da yaşadığını kaydeden Akca, şunları söyledi:

''Babam 20 yıldır Almanya'da yaşıyor. Kardeşim Onur da erasmus projesi vasıtasıyla, geçen ocak ayında Avusturya'ya gitti. Konya'da annemle birlikte yaşıyorum. Lise mezunuyum, eğitimime devam edemedim. Babam ve kardeşim yurt dışında olduğu için yurt dışına gitme girişiminde bulundum."

Avrupa'ya gitmek isteyen Konyalı başından geçenleri anlattı: 10 dakika dayak yedim AVRUPA'YA GİTMEK İSTEYEN KONYALI BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI: 10 DAKİKA DAYAK YEDİM

"10 DAKİKA DAYAK YEDİM"

Geçen cuma günü 3 arkadaşıyla birlikte 'ye gittiğini anlatan Akca, ''Arkadaşlarla saat 04.00 sıralarında Kapıkule Sınır Kapısı'na ulaştık. Yoğun olması nedeniyle Pazarkule Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgeye gittik. Sınır kapısının yakınında, göçmenler tel örgüleri kesmiş, Yunanistan'a geçiyordu. Biz de onları takip edip geçtik. Yaklaşık 1 kilometre gittikten sonra Yunan askeri durdurdu. Sonra polis geldi. Bizi copla dövdü. Geri gitmemizi söyledi. Tel örgülerin oraya geldik. Arkadaşlar Türkiye tarafına geçti. Ben tel örgülerden atlayamadım. Bunun üzerine cop ve beyzbol sopasıyla yaklaşık 10 dakika dayak yedim. Başımdan kan geldiğini görünce dövmeyi bıraktılar. Askerler yardım edip, tel örgülerden atlamamı sağladı. Türkiye tarafına geçtikten sonra hastaneye gittim, kafama 10 dikiş atıldı'' diye konuştu.

SINIRDAN İKİNCİ KEZ GEÇTİ

Tedavisinin ardından arkadaşlarıyla ikinci kez sınırı geçtiklerini ifade eden Akca, şunları kaydetti:

''Tedavi olduktan sonra ikinci kez şansımı denemeye karar verdim. Çocukluktan itibaren yurt dışına gitmeyi hayal ediyordum. Resmi yollardan gitmek için başvuru yapmıştım ama ret cevabı aldım. 7 yıldır babam, gelmedi. Ben de baba hasreti vardı. Böyle bir imkan doğunca ikinci kez şansımı denemek istedim. Bu kez botla nehri geçip karşıya vardık. Orada çok sayıda asker vardı. Bizi alıp, polis bölgesine götürdüler. Telefonlarımız ile çantalarımıza el koydular.

Sonra bizi geri gönderdiler. Göçmenlerin dayaktan elleri, kolları kırılmış. Çırıl çıplak haldeydiler. Türkiye'ye geri geçip, Konya'ya geldim.''

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