Kamyonetin altında erkek cesedi bulundu
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
Adana'nın Kozan ilçesinde Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu. Cengiz Batman’a ait olduğu tespit edilen ceset Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Türkeli Mahallesi Bey Sokak'ta kamyonetin altında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
OTOPSİ YAPILACAK
Üzerinden Cengiz Batmanlı (35) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kişinin cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
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