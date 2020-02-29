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Kamyonetin altında erkek cesedi bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! HEMEN POLİSİ ARADILAR

'nın Kozan ilçesinde 'ta park halindeki kamyonetin altında erkek cesedi bulundu. Cengiz Batman’a ait olduğu tespit edilen ceset  Adana Kurumuna gönderildi.

'ta kamyonetin altında hareketsiz yatan kişiyi görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

OTOPSİ YAPILACAK

Üzerinden Cengiz Batmanlı (35) adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı çıkan kişinin cesedi, otopsi için Kurumuna gönderildi.

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