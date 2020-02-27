Son dakika: Mehmet Ragıp Karcı vefat etti! Mehmet Ragıp Karcı kimdir?
Son dakika haberine göre; Bir süre önce baypas ameliyatı olan şair, yazar ve yönetmen Mehmet Ragıp Karcı tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesi'nde vefat etti.
Bir süre önce baypas ameliyatı olan Karcı, geçen hafta solunum yolları sıkıntısı nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Karcı'nın cenazesi yarın Karşıyaka Mezarlığı'nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
MEHMET RAGIP KARCI KİMDİR?
Şair ve yazar, müzisyen, belgesel yönetmeni Mehmet Ragıp Karcı, 14 Haziran 1945, Siverek / Şanlıurfa doğumlu. Erzincan Askerî Lisesinde bir süre okuduktan sonra Diyarbakır Ziya Gökâlp Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi DTCF Farsça Bölümünde tamamladı. Devlet memuru olarak çalıştı. TRT'ye kamera asistanı olarak girdi ve stüdyo kamera servisinde çalıştı. Daha sonra yapımcı-yönetmen olarak Eğitim - Kültür Programları Müdürlüğünde çalıştı ve bu görevindeyken 1997 yılında emekli oldu.
Hayatını ve çalışmalarını Ankara'da sürdürmekte olan Mehmet Ragıp Karcı, Türkiye Yazarlar Birliği üyesidir. Mehmet Ragıp Karcı'nın Siverek'te bir okula verildi ve şairin bu okula hediye ettiği kitaplar için özel bir bölüm oluşturuldu. İlk şiiri 1968'de Türk Yurdu dergisinde; sonraki yıllarda şiir, hikâye ve çevirileri Edebiyat, Gelişme, Mavera, Seyir (Van), Yönelişler, Ay Vakti, Yedi İklim ve Hece dergilerinde, inceleme yazıları Hece dergisi ile Türkiye Yazarlar Birliği yıllıklarında yayımlandı. Halk şiiri ve divan şiirinden beslenen bir duyarlılıkla günümüz insanını yaşadığı hayat içinde ustaca gözlemleyen, hayat içinde insanın konumunu arayan bir tavır geliştirdi. Az fakat usta işi şiirler yazdı. Müzikle ilgilendi. Şiir ve müzik arasındaki estetik bağı vurgulayan tavrını metinleriyle ortaya koydu.
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