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Son dakika: Mehmet Ragıp Karcı vefat etti! Mehmet Ragıp Karcı kimdir?

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020
ÜNLÜ İSİM HAYATINI KAYBETTİ!

Son dakika haberine göre; Bir süre önce baypas ameliyatı olan şair, yazar ve yönetmen tedavi gördüğü  Şehir Hastanesi'nde vefat etti.

Bir süre önce baypas ameliyatı olan Karcı, geçen hafta solunum yolları sıkıntısı nedeniyle 'nde tedavi altına alınmıştı.

Karcı'nın cenazesi yarın 'nda öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

MEHMET RAGIP KARCI KİMDİR?

Şair ve yazar, müzisyen, belgesel yönetmeni , 14 Haziran 1945, Siverek / doğumlu. Erzincan Askerî Lisesinde bir süre okuduktan sonra Diyarbakır Ziya Gökâlp Lisesini bitirdi. Yüksek öğrenimini DTCF Farsça Bölümünde tamamladı. Devlet memuru olarak çalıştı. TRT'ye kamera asistanı olarak girdi ve stüdyo kamera servisinde çalıştı. Daha sonra yapımcı-yönetmen olarak Eğitim - Kültür Programları Müdürlüğünde çalıştı ve bu görevindeyken 1997 yılında emekli oldu.

Hayatını ve çalışmalarını 'da sürdürmekte olan Mehmet Ragıp Karcı, üyesidir. Mehmet Ragıp Karcı'nın Siverek'te bir okula verildi ve şairin bu okula hediye ettiği kitaplar için özel bir bölüm oluşturuldu. İlk şiiri 1968'de Türk Yurdu dergisinde; sonraki yıllarda şiir, hikâye ve çevirileri Edebiyat, Gelişme, Mavera, Seyir (), Yönelişler, Ay Vakti, Yedi İklim ve Hece dergilerinde, inceleme yazıları Hece dergisi ile Türkiye Yazarlar Birliği yıllıklarında yayımlandı. Halk şiiri ve divan şiirinden beslenen bir duyarlılıkla günümüz insanını yaşadığı hayat içinde ustaca gözlemleyen, hayat içinde insanın konumunu arayan bir tavır geliştirdi. Az fakat usta işi şiirler yazdı. Müzikle ilgilendi. Şiir ve müzik arasındaki estetik bağı vurgulayan tavrını metinleriyle ortaya koydu.

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