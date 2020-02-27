27 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Çanakkale'de feribot karaya oturdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.02.2020 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020
FIRTINA NEDENİYLE FERİBOT KARAYA OTURDU

Son dakika: 'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle bir feribot, iskeleden ayrıldıktan kısa süre sonra kum birikintisinin bulunduğu yerde karaya oturdu. Feribot için bölgeye kurtarma botu sevk edildi.

Özel bir şirkete ait olan yolcu ve araç taşımacılığı yapan 'Aydın Kaptan-2' isimli feribot, Gelibolu'ya gitmek üzere saat 12.00'de Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesi iskelesinden hareket etti.

Son dakika: Çanakkale'de feribot karaya oturdu! İçinde yolcu ve araçlar da var SON DAKİKA: ÇANAKKALE'DE FERİBOT KARAYA OTURDU! İÇİNDE YOLCU VE ARAÇLAR DA VAR



FERİBOT KARAYA OTURDU

Bölgede şiddetli lodos nedeniyle feribot sürüklenip, iskelenin yaklaşık 10 metre açığında bulunan ve deniz içerisinde 'topuk' diye tabir edilen kum birikintisinin oluştuğu bölgede karaya oturdu.



YOLCU VE ARAÇLAR DA VAR

İçerisinde araçlar ve yolcuların bulunduğu feribotun yanına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait hızlı kurtarma botu sevk edildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN