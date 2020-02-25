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Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 'SARI' UYARI!

Son dakika haberi... için sarı alarm verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.

Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.

Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

25 ŞUBAT SALI

26 ŞUBAT ÇARŞAMBA

27 ŞUBAT PERŞEMBE

28 ŞUBAT CUMA

29 ŞUBAT CUMARTESİ

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