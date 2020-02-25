Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'sarı' uyarı!
Son dakika haberi... Meteoroloji İstanbul için sarı alarm verdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Türkiye'nin batı kesimleri için fırtına uyarısı yapıldı.
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, yarın güney ve güneybatı yönlerden esecek rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında fırtına şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Perşembe günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı ile Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinde kuvvetli fırtına öngörülüyor.
Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
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