Gaziantep’te pompalı tüfekle vahşet: 1 ölü
Gaziantap’te, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kalbinden vurulan 23 yaşındaki Yunus Emre Berk hayata gözlerini kapadı.
Yunus Emre Berk, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü.
HAYATA VEDA ETTİ
Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk'in hayatını kaybettiği belirlendi.
POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI
Yunus Emre Berk'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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