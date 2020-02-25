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Gaziantep’te pompalı tüfekle vahşet: 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2020 Güncelleme Tarihi: 25.02.2020
VAHŞET! KALBİNDEN VURDULAR...

Gaziantap’te, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi’nde kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle kalbinden vurulan 23 yaşındaki hayata gözlerini kapadı.

, sokakta yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Berk, pompalı tüfekle kalbinden vurularak öldürüldü.

HAYATA VEDA ETTİ

Şüpheli kaçarken, mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Yunus Emre Berk'in hayatını kaybettiği belirlendi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Yunus Emre Berk'in cenazesi, Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınarak toprağa verildi. Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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