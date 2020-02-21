21 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Şişli’de yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.02.2020 Güncelleme Tarihi: 21.02.2020
ŞİŞLİ’DE YANGIN! ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Son dakika haberine göre 'de bulunan ahşap binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

'de bulunan ahşap binada çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN