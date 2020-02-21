Son dakika: Şişli’de yangın! Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika haberine göre İstanbul Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

Şişli'de bulunan ahşap binada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

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