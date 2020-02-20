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Son dakika: 11 gündür aranan Didem Turan'ın cansız bedeni bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 20.02.2020 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020
11 GÜN SONRA ACI HABER!

Son dakika haberi… ’un Aşkale ilçesinde 11 gündür kayıp olan 17 yaşındaki ’ın cansız bedeni ’nde bulundu.

Alınan bilgilere göre, Aşkale ilçesinde 11 gün önce ailesi ile tartıştıktan sonra evi terk eden 17 yaşındaki 'ın cansız bedeni 'nde bulundu.

GENÇ KIZA AİT…

Arama çalışmalarına devam eden ekipler tarafından havaların ısınmasıyla buzları çözülen nehirde bulunan cesedin jandarma ve 112 acil sağlık ekiplerince kayıp genç kıza ait olduğu belirlendi.

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