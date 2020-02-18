Finish ve Müge Anlı’dan kadınlara çağrı: “Gücümüz Yeter”

FINISH ve Müge Anlı, kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Her hafta Çarşamba saat 12:55’te ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert’in ardından yayınlanacak programda, kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimci projelerini Müge Anlı’ya anlatıyorlar ve işlerini kurmak üzere Finish’in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.

Türkiye'nin en sevilen ve en çok eve giren bulaşık makinesi deterjanı markası Finish ve televizyonların başarılı programcısı Müge Anlı, ülkemizdeki kadınların güçlenmesi için iş birliği yaptı. "Denemeye, değişmeye, başarmaya gücümüz yeter" sloganıyla hayata geçen proje, kendi iş fikri ya da planlarını hayata geçirmek isteyen kadınlar, girişimci projelerini gerçekleştirmek ve işlerini kurmak üzere "Müge Anlı ile Gücümüz Yeter" programı aracılığıyla ve Finish'in desteğiyle çalışma dünyasına giriyorlar.

Her hafta Çarşamba günü saat 12:55'te ekrana gelecek programda, GucumuzYeter.com adresindeki siteden başvuru yapan ve ön değerlendirmeyi geçen kadın girişimci adayları projelerini anlatıyorlar ve Finish'in başlangıç desteğiyle iş hayatına ilk adımı atıyorlar. "Müge Anlı ile Gücümüz Yeter" programının ilk bölümü, 19 Şubat akşamı ATV Ana Haber sonrasındaki özel yayınıyla izleyicilerle buluşacak.

Araştırmalara göre iş gücüne katılmamış kadınların yarısından fazlası iş aramamalarına gerekçe olarak ev işlerini gösteriyor. Bu duruma çözüm bulmak üzere hayata geçirilen projenin çıkış noktasını "Hayatımız ev işleriyle uğraşarak geçiyor. Buna dur demek bizim elimizde. Hadi mutfaktan çıkın, başarmak üzere harekete geçin. Çünkü hayallerimizi gerçekleştirmeye, dünyamızı güzelleştirmeye GÜCÜMÜZ YETER" sözleriyle ifade eden Müge Anlı, iş fikri ya da projesi olan kadınları GucumuzYeter.com adresindeki başvuru formunu doldurmaya çağırıyor.

Gücümüz Yeter projesi ile ülkemizdeki en önemli konulardan birine çözüm bulunması için yardımcı olmak istediklerini ifade eden Reckitt Benckiser Türkiye Ev ve Hijyen Pazarlama Direktörü Tarık Bayar, "Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü bir ülke için sağlam temel demek. Türkiye'de kadınların iş gücüne katılma oranının OECD ortalamasına yakın bir düzeye gelmesi durumunda Türkiye'nin milli gelirinin 2025'e kadar %20 seviyesinde artacağı hesaplanıyor. Araştırmalara göre Türkiye, kadınların iş gücüne katılım oranı açısından OECD ülkeleri arasında en alt sırada yer alırken, iş hayatına girmemenin arkasındaki en büyük neden olarak da ev işleri gösteriliyor. Bir diğer deyişle, 20 milyon kadın ile 8 milyon erkeğin iş gücüne dahil olmadığı ülkemizde, 11 milyon kadın ev işleri nedeniyle iş gücü fırsatlarından uzak kalıyor. Biz kadınlarımızdan, evdeki bulaşıkları Finish'e bırakmalarını istiyoruz. Böylece bir yandan su tasarrufu yaparken kendilerine daha fazla zaman ayırmalarını ve hayallerinin gerçekleştirecek iş fikirlerine odaklanmalarını rica ediyoruz." dedi.