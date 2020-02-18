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Ankara’da odasında vurulan okul müdürü Gürüler olay anını anlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.02.2020 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020
ODASINDA VURULAN MÜDÜR O ANLARI ANLATTI

'da okul çalışanı tarafından odasında silahlı saldırıya uğrayan müdür : "Geçtiğimiz hafta 5 gün izin vermiştim. İzinden döndü. Odama geldiğinde hatır sordum, nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı." İfadelerini kullandı.

'nın Etimesgut ilçesinde bulunan, Okul Müdürü , yaşadığı silahlı saldırıyı anlattı. Gürüler, "Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı" dedi.

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"TABANCAYLA VURARAK OMUZUNDAN YARALAMIŞTI"

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Şehit Velit Bektaş Anadolu Lisesinde okul müdürü ve güvenlik görevlisi arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dışarıdan getirdiği silahla müdür odasına giden güvenlik görevlisi Murat Ekinci, okul müdürü Şerafettin Ali Gürüler'i, tabancayla vurarak omuzundan yaralamıştı.

"GEÇEN HAFTA 5 GÜN İZİN VERMİŞTİM"

Omuzundan yaralanan Gürüler, "Geçen hafta izin vermiştim 5 gün. İzinden döndü göreve başlamıştı. Sabah normal herkes okula girdi. Oda girdi. Yanıma çağırdım. Hatır sordum. Nasılsın dedim. Rahatsızlığın geçti mi dedim. Arkasından ben iyiyim sen nasılsın diyerek silah çıkarttı. Boğuşmasa yaşanmasa kendimizi kurtaramazdık. Polisler gelince etti. Benim önümde intihar etmedi" diye konuştu. Müdür Şerafettin Ali Gürüler'in durumunu iyi olduğu görüldü.

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