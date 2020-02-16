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Van'da korkutan deprem!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
VAN'DA KORKUTAN DEPREM!

Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde meydana geldi. Deprem 'da da hissedildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, 'ın Başkale ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir meydana geldi.

AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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