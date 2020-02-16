Van'da korkutan deprem!
Giriş Tarihi: 16.02.2020 Güncelleme Tarihi: 16.02.2020
Son dakika haberi... Türkiye-İran sınırında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Van'da da hissedildi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Van'ın Başkale ilçesinde saat 21.02'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ın Başkale ilçesinin Kaşkol bölgesinde saat 21:02'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre ise İran'ın Khoy şehrinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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