Adana’da emlakçıya yapılan baskında 3,5 milyon lira değerinde kobra zehri ele geçirildi

Adana’da güvenlik güçleri tarafından bir emlakçıya düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık olarak 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 kişi kobra zehrine sahip çıkmazken gerçek olup olmadığı test edilecek.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaştı.