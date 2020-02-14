Trabzon'da aşırı yağış istinat duvarının çökmesine yol açtı
Trabzon'nun Akçabat ilçesinde aşırı yağış sonrası istinat duvarı büyük gürültüyle çöktü. Korkutan olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yaşanan çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı.
İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi'nde yol kenarındaki istinat duvarı gece saatlerinde çöktü. Can kaybı ve yaralananın olmadığı çökme nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Akçaabat-Trabzon yönünün tek şeridi ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ulaşım tek şeritten verilmeye başlandı. İstinat duvarının onarılması için çalışma başlatıldı.
"İYİ Kİ KALDIRIMDAN GEÇEN YOKTU"
Çökme esnasında yoldan geçen birinin olmamasının büyük şans olduğunu belirten Emre Kalaycı, "Burası benim sürekli kullandığım bir yol. Yapılan duvarda muhtemelen yağış sonrası çöktü. Ben olayı gündüz saatlerinde gördüm. İyi ki orada o esnada kaldırımdan geçen vatandaşlar yoktu" diye konuştu. Salih Altuntaş ise, "Sabah saatlerinde burada çökme olduğunu gördüm. Gece çok yağmur yağmıştı. Çökme yağmur sonrası oluştu. Şu anda temizliyorlar. Bu tür olaylarda tedbirlerin alınması gerekiyor. Yayaların sıklıkla kullandığı bir yol burası. Üstelik Karadeniz Sahil Yolu da burada. Bir facia olmaması büyük şans" diye konuştu.
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