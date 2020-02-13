13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
İZMİR'DE FECİ KAZA! ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Son dakika haberi... 'in ilçesinde, işçi taşıyan ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.

, saat 09.30 sıralarında, - Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi.


Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN