Son dakika: İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 13.02.2020 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020
Son dakika haberi... İzmir'in Bergama ilçesinde, işçi taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bergama- Ayvalık karayolunun kırsal Kozak Mahallesi'nin Yukarıbey mevkisinde meydana geldi.
Bir altın madenine işçi taşıyan servis midibüsü, kamyonla çarpıştı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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