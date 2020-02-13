Son dakika... Akdeniz'de 4 şiddetinde deprem!
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Akdeniz'de saat 19.20'de 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 11.40 derinliğinde meydana geldiği duyuruldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 19.20'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem yerin kilometre 11.40 derinliğinde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin şiddetini 3,9 olarak açıkladı.
SON DEPREMLER LİSTESİ
2020.02.13 19:30:51 38.4910 39.3212 5.0 -.- 3.1 3.2 GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 19:21:01 35.2453 27.7635 14.2 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2020.02.13 18:53:27 38.9745 27.8745 4.0 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:24:47 39.0007 27.8620 3.5 -.- 1.7 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:08:52 38.9658 27.8762 5.8 -.- 2.0 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 18:06:14 38.9820 27.9045 8.2 -.- 1.8 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 17:49:58 36.1500 33.5633 0.0 -.- 1.7 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel
2020.02.13 17:45:24 38.4923 39.1193 7.9 -.- 2.0 -.- MOLLAALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 17:39:07 38.3385 31.0050 2.3 -.- 1.3 -.- CELEPTAS-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2020.02.13 16:53:46 38.4242 39.2008 3.9 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 16:46:06 39.0685 27.8127 7.1 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:41:34 38.8790 27.9048 5.7 -.- 1.3 -.- KIZLARALANI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 16:25:31 38.3817 39.1448 5.0 -.- 1.4 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.02.13 15:32:16 38.3062 38.9230 10.8 -.- 1.9 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.02.13 15:27:14 38.9702 27.8862 2.7 -.- 2.3 -.- CAMONU-AKHISAR (MANISA) İlksel
2020.02.13 15:05:18 38.5270 39.2540 5.0 -.- 2.0 -.- YEDIGOZE-(ELAZIG) İlksel
2020.02.13 14:40:09 37.3668 26.8832 25.4 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
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