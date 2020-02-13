Rus Savaş gemisi Akdeniz'e indi
Çanakkale Boğazı'ndan ilerleyen 158 borda numaralı Rus savaş gemisi Caesar Kunikov, Akdeniz'e doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.
Çanakkele Boğazı'ndan seyir eden Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 158 borda numaralı savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden saat 09.00'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'na ait, 112 metre uzunluğundaki 'Caesar Kunikov' adlı savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.15'de Çanakkale önlerine ulaştı.
Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Türk Sahil Güvenlik botunun eşlik ettiği savaş gemisi 'Caesar Kunikov', Akdeniz'e doğru yol aldı.
Rus savaş gemisinin güvertesinde, can yelekli askerler olduğu görüldü.
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