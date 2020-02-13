Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Yoğun kar uyarısı | 13 Şubat 2020 hava durumu
13 Şubat 2020 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 13 Şubat 2020 Perşembe hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun dışında), Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar çevreleri ve Kütahya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya, Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edilen yağışların; İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Kütahya, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde ise yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KAR ERİMELERİNE DİKKAT! Doğu Karadeniz Bölgesinin 500 metre altında yüksekliğe sahip yerlerinde kar erimeleri beklenmektedir. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar yağışlarının, kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
YOĞUN VE KUVVETLİ KAR YAĞIŞLARI UYARISI : Kar yağışlarının ; Güneydoğu Anadolu Bölge geneli ile Niğde, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm. kar), Van, Hakkari ve Şırnak'ta yoğun kar şeklinde (20 cm. üzeri) olacağı tahmin edildiğinden, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde Aydın, Muğla ve Denizli'nin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Kütahya'nın doğusu ile Afyonkarahisar çevrelerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MUĞLA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, Kahramanmaraş ile Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
HATAY °C, 5°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif yağmurlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün (Perşembe) öğle saatlerine kadar Niğde, Nevşehir, Aksaray ve Kayseri çevrelerinde yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey doğusunda buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
KAYSERİ °C, 1°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların; yer yer kuvvetli kar (10-20 cm.) şeklinde olması bekleniyor.
SİVAS °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Sinop dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde hafif yağmurlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah (Perşembe) saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı, zamanla hafif yağmurlu
TRABZON °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Malatya ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar (10-20 cm.), Van, Hakkari ve Şırnak'ta ise yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MALATYA °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.
VAN °C, -2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.
GAZİANTEP °C, 0°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
SİİRT °C, -1°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli (10-20 cm.) olması bekleniyor.
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