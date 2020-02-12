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Tunceli'de 120 köy yolu kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.02.2020
TUNCELİ'DE 120 KÖY YOLU KAPANDI

Yoğun kar yağışının etkisi altında kalan Tunceli'de karla mücadele ekipleri duraklamadan çalışmaya devam ediyor. Tunceli'de kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tunceli'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı ve tipi nedeniyle 120 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi bünyesindeki karla mücadele ekiplerinin kardan kapanan yollatrı temizleme çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Tunceli-Erzincan karayolunda etkili olan fırtına nedeniyle ekipler, ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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