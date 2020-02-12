Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık kafatası!
Giriş Tarihi: 12.02.2020 Güncelleme Tarihi: 12.02.2020
Kayseri'de geçen yıl temmuz ayında Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda bulunan 7, 5 milyon yıllık zürafa kafatası, Kayseri Bilim Merkezi'nde uzman antropologlar tarafından temizleniyor.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle 2018 yılının Eylül ayında Yamula Barajı kıyısındaki Taşhan Mahallesi'nde yapılan kazılarda fil, üç toynaklı at, bovidae ve gergedana ait 7,5 milyon yıllık fosiller bulundu.
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